ساعة تقريبا تفصلنا عن وصول البابا فرنسيس إلى البحرين

ماذا في تفاصيل الزيارة؟

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LBCI News Lebanon

من المتوقع ان يصل البابا فرنسيس بعد ساعة تقريبا الى المنامة في زيارة تستمر اربعة ايام للمشاركة في أعمال ملتقى البحرين للحوار.



ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟