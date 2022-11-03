أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 08:46
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ساعة تقريبا تفصلنا عن وصول البابا فرنسيس إلى البحرين

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Lebanon News
من المتوقع ان يصل البابا فرنسيس بعد ساعة تقريبا الى المنامة في زيارة تستمر اربعة ايام للمشاركة في أعمال ملتقى البحرين للحوار.

ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
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