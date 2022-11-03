أخبار دولية
03 تشرين الثاني 2022 - 08:46
03/11/2022 08:46:51
ساعة تقريبا تفصلنا عن وصول البابا فرنسيس إلى البحرين
ماذا في تفاصيل الزيارة؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار البابا فرنسيس,البحرين,ماذا في تفاصيل الزيارة؟
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
من المتوقع ان يصل البابا فرنسيس بعد ساعة تقريبا الى المنامة في زيارة تستمر اربعة ايام للمشاركة في أعمال ملتقى البحرين للحوار.
ماذا في تفاصيل هذه الزيارة؟
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
البحرين
البابا فرنسيس
إقرأ أيضاً