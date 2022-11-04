أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 15:00
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هل يشكل نتنياهو الحكومة الاكثر يمينية في اسرائيل؟

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Lebanon News
هل يشكل زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو حكومة تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؟




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