أخبار دولية
04 تشرين الثاني 2022 - 15:00
04/11/2022 15:00:00
هل يشكل نتنياهو الحكومة الاكثر يمينية في اسرائيل؟
طويت صفحة الانتخابات وفُتحت صفحة تشكيل الحكومة
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LBCI News Lebanon
هل يشكل زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو حكومة تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل؟
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