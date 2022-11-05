روسيا تعتقل شخصين بعد حريق أسفر عن 13 قتيلاً في حانة

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اعتقلت الشرطة الروسية اليوم، رجلَين يشتبه في أنهما تسبّبا بحريق هائل في حانة في مدينة كوستروما ليلاً، أودى بحياة 13 شخصاً على الأقل.وأفادت خدمات الطوارئ الروسية للتلفزيون الحكومي بأنّ 13 شخصاً قتلوا، نافية تقارير إعلامية سابقة أفادت بمقتل 15 شخصاً.وتمكّن عناصر الإطفاء في ساعة مبكرة اليوم من إخماد الحريق الذي اندلع في حانة "بوليغون" بمدينة كوستروما الواقعة على بعد نحو 300 كلم شمال شرق موسكو.وذكرت وكالات أنباء روسية أن الحريق قد يكون نجم عن إطلاق رجل ثمل "ألعابا نارية" على منصة الرقص.وأفادت الشرطة في بيان، بأن عناصرها قاموا بـ"تحديد وتوقيف الشخص الذي يشتبه بوقوفه وراء الأعمال غير القانونية في منشأة ترفيه في كوستروما والتي نجم عنها حريق ووفيات". وقالت لجنة التحقيق الروسية إنه يبلغ من العمر 23 عاماً.ثمّ أعلنت في وقت لاحق أنّه تمّ اعتقال شخص ثانٍ، وهي امرأة عملت كمديرة تنظيمية في الحانة، في قضية جنائية بشأن عدم استيفاء متطلّبات السلامة.من جهتها، أفادت وكالة ريا نوفوستي للأنباء بأنّ الحانة مملوكة للنائب المحلّي إختيار ميرزوييف الذي ينتمي لحزب "روسيا الموحّدة" الحاكم.وتحقق السلطات في ملابسات الحريق باعتباره قضية جنائية "أوقع وفيات بسبب الإهمال".وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي صوراً للحانة وسط النيران.وأشارت السلطات الى أن الحريق بدأ قرابة الساعة الثانية صباحاً بالتوقيع المحلّي وأُخمد قرابة السابعة والنصف. كما أعلنت أنه تمّ إجلاء 250 شخصاً من المبنى.كذلك، أعلن الحداد الرسمي في المنطقة، فيما قالت الإدارة الإقليمية إنّه سيتم إنزال الأعلام في المنطقة وإلغاء الفعاليات الترفيهية.وتعدّ كوستروما، وهي مدينة تقع على نهر الفولغا ويقطنها حوالى 230 ألف نسمة، واحدة من أقدم مدن روسيا وتشتهر بهندستها المعمارية وبأديرة تعود للعصور الوسطى.