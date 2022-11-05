بريطانيا: هجوم مركز دوفر للهجرة إرهابي واضطرابات في مركز آخر

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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التي تحقق في هجوم استهدف مركزا لاستقبال المهاجرين في دوفر قبل أسبوع أنّ الاعتداء كان عملا إرهابيا، بينما أثار مهاجرون مسلّحون اضطرابات السبت في مركز آخر غرب لندن.وألقيت عبوات حارقة الأحد الماضي على مركز استقبال المهاجرين في دوفر. وأصيب ضابطان بجروح طفيفة، كما جرى نقل 700 مهاجر مؤقتاً إلى مكان آخر.والسبت، قال المسؤول في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تيم جايكس في بيان: "بعد استعراض الأدلّة التي تمّ جمعها حتى الآن، وبينما تشير عناصر مهمّة إلى أنّ الصحّة العقلية للمشتبه به هي بالتأكيد أحد العوامل، فإنني مقتنع بأنّ أفعال المشتبه به كانت مدفوعة بالدرجة الأولى بالتطرّف الإيديولوجي، وهو ما يتوافق مع تعريف العمل الإرهابي".وعُثر على المشتبه به أندرو ليك بعد ذلك ميتاً في سيارته. وأشارت الصحافة البريطانية إلى أنه أنهى حياته، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.وصباح السبت، تسبّب مهاجرون باضطرابات في مركز لاستقبال المهاجرين في غرب لندن أثناء انقطاع للتيار الكهربائي، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.وقالت وزارة الداخلية: "انقطع التيار الكهربائي في مركز استقبال المهاجرين في هارموندسورث بالقرب من مطار هيثرو في لندن. يجري حلّ المشكلة. نحن على علم باضطرابات في المركز وتم إخطار السلطات المعنية وهي موجودة في المكان".وغادر المهاجرون غرفهم وخرجوا إلى الفناء وبحوزتهم أسلحة مختلفة، بحسب عدد من وسائل الإعلام المحلّية التي أشارت إلى عدم خروج أيّ شخص من المركز وعدم إصابة أحد.ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع صعب بالنسبة للحكومة التي تخضع لضغوط في إطار إدارتها لتدفّق المهاجرين، في ظلّ الكشف عن مركز استقبال مانستون المكتظ بأكثر من 4 آلاف شخص في مكان تقّدر سعته بـ1600 شخص.