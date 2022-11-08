أبرز نجوم الوطن العربيّ والعالم في العشاء الخيريّ في دبي لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان

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إجتمع أبرز نجوم الوطن العربيّ والعالم في دبي في العشاء الخيريّ الذي أقيم السبت 5 تشرين الثاني الجاري في دار دبي للأوبرا بحضور سفيرة مركز سرطان الأطفال في لبنان للسنة الثالثة على التوالي ريما فقيه صليبي دعماً لمركز سرطان الأطفال في لبنان (CCCL) ولمهمّته المُتمثلة في توفير أفضل العلاجات من دون مُقابل للصغار والمراهقين المُصابين بالداء من لبنان والمنطقة العربيّة بمُعدّل شفاء يبلغ 80 في المئة.أحيا الحفل أبرز نجوم الوطن العربيّ والعالم وهم نانسي عجرم وهبة طوجي و Luis Fonsi ورحمة رياض وعصام النجار و Balti وإليانا وDJ Rodge، وقد قدّم الحفل الإعلاميّ هشام حدّاد الداعم الوفيّ للـ(CCCL).جمع هذا الحفل الخيريّ الذي أقيم في دار دبي للأوبرا أكثر من 900 داعم من أبرز الشخصيّات الدبلومسيّة والإجتماعيّة والفنيّة.واشار الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير التسامح خلال الحفل الى أنه لاحظ أن المركز قد أطلق دعوة، في داخل وخارج لبنان، إلى دعم صندوق إنقاذ المركز، من أجل تمكينه، من الاستمرار في عمله، قائلًأ: "هذا إنما يضعنا جميعاً، أمام مسؤولياتنا، في تقديم يد العون والمساندة ، لهذا المركز الرائد، حتى يتمكن من مواجهة الصعاب التي قد تهدد مستقبله ، وحتى يستمر في علاج الأطفال، المصابين بهذا المرض الخبيث".وتمنى لمركز سرطان الأطفال في لبنان، كل نجاح وتوفيق، وللبنان الشقيق، كل تقدم ونماء واستقرار.بدوره أعلن رئيس مجلس أمناء مركز سرطان الأطفال سيزار باسيم أنّه تمّ إنتخاب لجنة تنفيذيّة جديدة لمركز سرطان الأطفال في لبنان لتأمين إستمراريّة رسالة المركز الخيريّة وبلّغ أنّ الـ CCCL قرّر وبعد عشرين سنة ونظراً للظروف الإقتصاديّة والإجتماعيّة في لبنان بخاصّة بعد إنفجار المرفأ،مُوزّعة على كامل الأراضي اللبنانيّة. وذكر أنّ المركز - بالإضافة إلى العلاجات الطبيّة - يُساهم بنشر التوعية والتثقيف حول المرض.