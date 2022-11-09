مقتل مسؤول كبير بالاحتلال الروسي في خيرسون بحادث سير

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قتل مسؤول كبير في سلطات الاحتلال الروسي في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا اليوم في حادث سير، على ما ذكر زعيم روسي، في خضم هجوم مضاد تشنه كييف في هذه المنطقة.وقال فلاديمير سالدو رئيس الإدارة الإقليمية في خيرسون التي عيّنتها موسكو: "أعلن ببالغ الحزن مقتل كيريل ستريموسوف في منطقة خيرسون... في حادث سير".وفي الأشهر الأخيرة، تم استهداف العديد من المسؤولين الذين عينتهم موسكو في هجمات، بعضها مميت، نسبها الكرملين إلى الاستخبارات الأوكرانية التي تعمل في الصفوف الخلفية للعدو.ومنذ الاستيلاء على منطقة خيرسون في مطلع آذار، كان كيريل ستريموسوف أحد المتحدثين الرسميين لقوات الاحتلال الروسية الأكثر اندفاعاً. وكان كثيراً ما يتحدث لوسائل الإعلام الموالية للكرملين ومؤيداً كبيراً للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.وفي الأيام الأخيرة، تحدث بانتظام عن عمليات الإجلاء الجارية في منطقة خيرسون، أمام تقدم القوات الأوكرانية التي تنفذ هجوماً مضاداً منذ أسابيع.واشاد به سالدو قائلاً: "لقد عمل بدون سلاح. كان يعمل بكلماته وبقدرته على التعبير"، مشيراً إلى أن ستريموسوف هو أب لخمسة أطفال.واعتبر رئيس وزراء شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو، سيرغي اكسيونوف على تلغرام أنها "خسارة لا يمكن تعويضها".ووُلد سترياموسوف عام 1976 في منطقة دونيتسك الأوكرانية (شرق) التي يحتل الجيش الروسي قسماً منها، بحسب وسائل إعلام روسية.