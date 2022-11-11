لولا يتوجه إلى مصر للمشاركة في كوب 27 الأسبوع المقبل

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أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيتوجه الى مصر الاثنين للمشاركة في مؤتمر كوب 27، في أول رحلة له إلى الخارج منذ فوزه على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.وقال لولا خلال كلمة ألقاها أمام نواب في برازيليا: "سأتوجه إلى مصر الاثنين. سأجري محادثات مع زعماء العالم في يوم واحد أكثر من محادثات بولسونارو في أربع سنوات". ولم يحدد القادة الذين سيلتقيهم في شرم الشيخ.ويبدأ لولا ولايته الثالثة على رأس البلاد في الأول من كانون الثاني، بعد أن حكم البلاد من 2003 إلى 2010. وقال: "سنعيد البرازيل إلى مركز الجيوسياسة"، مشيرا الى أن المجتمع الدولي ينتظر ما ستفعله البرازيل في ما يتعلق بالحفاظ على غابات الأمازون المطيرة.وفي السنوات الثلاث الأولى من ولاية بولسونارو، زاد متوسط إزالة الغابات في الأمازون بنسبة 75% مقارنة بالعقد السابق.وتعهد لولا بذل قصارى جهده لتحقيق مستوى "صفر إزالة للغابات" واستعادة هيئات الرقابة البيئية التي شهدت تخفيضات شديدة في ميزانياتها وخفضا لعدد موظفيها في ظل حكومة بولسونارو.وبعد كوب 27، من المقرر أن يسافر لولا إلى البرتغال في 18 تشرين الثاني، حيث سيستقبله الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا، وفقا للصحافة البرازيلية.وفي خطاب له الخميس، اعتبر لولا أن بولسونارو "مدين للشعب البرازيلي" وأنه يجب أن "يطلب الصفح عن الأكاذيب التي أطلقها خلال الانتخابات وهجماته على صناديق الاقتراع الإلكترونية".