واشنطن تدين مشاركة إيتمار بن غفير في مراسم لذكرى حاخام متطرف

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دانت الولايات المتحدة الخميس مشاركة السياسي الاسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي يمكن أن يتولى حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة لبنيامين نتانياهو، في مراسم تكريم للحاخام مئير كاهانا الذي اغتيل في 1990.ومئير كاهانا حاخام أميركي المولد ونائب إسرائيلي سابق كان يقود حركة كاخ العنصرية التي حظرتها اسرائيل في 1994، بينما أدرجت الولايات المتحدة فرعها "كاهانا حي" (كاهانا شاي) على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 1997.وردا على سؤال عن هذه المشاركة خلال لقاء مع صحافيين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الاحتفاء بإرث منظمة إرهابية يثير الاشمئزاز. ليس هناك كلمة أخرى.وأضاف أن الولايات المتحدة ما زالت قلقة، كما قلنا من قبل، من إرث كاهانا شاي والاستخدام المستمر لخطاب يميني متطرف، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوتر .ويأمل إيتمار بن غفير المعروف بخطبه المعادية للعرب، في تعيينه وزيرا للأمن الداخلي التي تعد موقعا أساسيا على ساحة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وكان بن غفير قال في مراسم أقيمت الخميس في القدس إن السمة الرئيسية للحاخام كاهانا هي الحب. حب إسرائيل من دون مساومة أو اعتبارات أخرى، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الاسرائيلية.لكنه واجه هتافات معادية له عندما قال إنه لا يؤيد طرد كل العرب.وفي مقابلة أجرتها معه مؤخرا وكالة فرانس برس، قال بن غفير إنه تغير. وأوضح: "قلت قبل عشرين عامًا إنه يجب طرد جميع العرب. لم أعد أعتقد ذلك لكنني لن أعتذر".ويستمد إيتامار بن غفير عقيدته من مبادئ الحاخام كاهانا الذي حظرت حركته كاخ في اسرائيل على أثر مقتل 29 مصليا فلسطينيًا في الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 1994 على يد أحد مؤيديه باروخ غولدشتاين.