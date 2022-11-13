تفاصيل تفجير اسطنبول..

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LBCI News Lebanon

هذه هي المتهمة بتنفيذ عملية التفجير التي شهدها شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول الأحد، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 80 آخرين، بحسب ما اظهرته كاميرات المراقبة فور وقوع الانفجار.

كما ان عمليات البحث التي بدأت بعيد الانفجار مباشرة اسفرت عن تمكن شرطة اسطنبول من رصد المشتبه بها من خلال الصور التي سجلتها نحو 1200 كاميرا أمنية .

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وقد بثت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو وصورا تظهر قوات الشرطة وهي تداهم المنزل الذي تقيم فيه المتهمة مستعينة بالكلاب البوليسية، كما يظهر لحظة اعتقالها قبل اقتيادها إلى أحد مراكز الشرطة للتحقيق معها بشأن العملية.