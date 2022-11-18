أذربيجان تقرر فتح سفارة في تل أبيب

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رحبت إسرائيل اليوم، بقرار الافتتاح المرتقب في تل أبيب لسفارة أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية والتي حافظت الدولة العبرية على علاقات معها لمدة 30 عامًا وتعد أحد موردي الأسلحة الرئيسيين لها.ولفتت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الى أن "البرلمان الأذربيجاني اتخذ قرارا تاريخيا بفتح سفارة في تل أبيب"، من دون تحديد تاريخ لذلك.وأشار البيان الى أن السفارة ستكون أولى السفارات الخاصة بدولة أغلبية سكانها وحكومتها من الشيعة.ورحّب رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد بقرار البرلمان الأذربيجاني.وقال في بيان صدر أيضا باللغة العربية: "تُعتبر أذربيجان شريكة مهمة لإسرائيل وبيتا لإحدى الجاليات اليهودية الكبرى في العالم الإسلامي".وأضاف: "يعكس قرار افتتاح هذه السفارة عمق العلاقات القائمة بين الدولتين"، معتبرا "هذه الخطوة ثمرة الجهود التي بذلتها حكومة إسرائيل في سبيل مد جسور دبلوماسية راسخة مع العالم الإسلامي".وزار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى في أوائل تشرين الأول حيث التقى بالرئيس إلهام علييف.وتعود الروابط بين الدولة العبرية وأذربيجان المتاخمة لإيران إلى ما بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق في أوائل التسعينيات. وأقام البلدان علاقات دبلوماسية.ولدى إسرائيل سفارة في العاصمة الأذربيجانية باكو بينما افتتحت اذربيجان مكتبًا تجاريًا في تل أبيب في تموز 2021 ومكتبًا للسياحة في آذار 2022.وتسعى إسرائيل إلى إقامة جسور مع أذربيجان لتوسيع نطاق شبكة علاقاتها الى الدول ذات الغالبية المسلمة خارج اطار تلك التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي السابق.وفي السنوات الاخيرة، أصبحت اسرائيل من أهم موردي الأسلحة لأذربيجان وبلغت مبيعاتها أكثر من 740 مليون دولار (631 مليون يورو)، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري).