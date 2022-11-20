أخبار دولية
20 تشرين الثاني 2022 - 18:26
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قتلى جراء الأمطار الغزيرة في ألبانيا

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قتلى جراء الأمطار الغزيرة في ألبانيا
Lebanon News
قُتل شخصان جراء فيضانات وسيول تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت نهاية الأسبوع الماضي في منطقة شكودرا شمال غرب ألبانيا، وفق بيان للشرطة. 
 
وأضاف البيان أن رجلا يبلغ 50 عاما وابنه البالغ 18 عاما لقيا حتفهما بعد أن جرف السيل سيارتهما أثناء قيادتها على طريق جبلي بالقرب من شكريل. 
 
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وقالت الشرطة إن السكان أنقذوا فتاة تبلغ 14 عاما كانت تسافر مع شقيقها ووالدها اللذين لم يتم العثور على جثتيهما بعد. 
 
وقال بيان لوزارة الدفاع إنه تم إجلاء سبع عائلات على الأقل من منازلها في منطقة شكودرا على بعد حوالى 140 كيلومترا شمال تيرانا، في حين تهدد الفيضانات والانهيارات الأرضية عددًا آخر من العائلات. 
     
غمرت المياه عدة مئات من الهكتارات من الأراضي في منطقة شكودرا ولجا المجاورة لها، في حين وصف سكان المنطقة الوضع بأنه "حرج" بعد أن فاضت العديد من الجداول وألحقت أضرارًا بالمنازل والبنية التحتية.
 
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