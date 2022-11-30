مصرع شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما في جنوب الولايات المتحدة ليل الثلاثاء-الأربعاء مع مرور أكثر من ثلاثين إعصارًا وعاصفة تسببت أيضًا في أضرار مادية، وفق السلطات.وقال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس في بيان إن الأعاصير ضربت ولاية ألاباما خصوصًا خلال الليل، ما أسفر عن مصرع شخصين في مقاطعة مونتغومري.وسجلت مراكز التحذير من العواصف في خدمات الأرصاد الجوية الأميركية الثلاثاء مرور 36 إعصارًا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.وأعلن تسجيل الكثير الأضرار المادية أبرزها تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتضرر بنايات.