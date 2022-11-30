أخبار دولية
30 تشرين الثاني 2022 - 18:44
Back

مصرع شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة

مصرع شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الولايات المتحدة,أعاصير,مصرع شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة
episodes
مصرع شخصين على الأقل جراء أعاصير في جنوب الولايات المتحدة
Lebanon News
لقي شخصان على الأقل مصرعهما في جنوب الولايات المتحدة ليل الثلاثاء-الأربعاء مع مرور أكثر من ثلاثين إعصارًا وعاصفة تسببت أيضًا في أضرار مادية، وفق السلطات. 
     
وقال مسؤولون محليون لوكالة فرانس برس في بيان إن الأعاصير ضربت ولاية ألاباما خصوصًا خلال الليل، ما أسفر عن مصرع شخصين في مقاطعة مونتغومري.
الإعلان
     
وسجلت مراكز التحذير من العواصف في خدمات الأرصاد الجوية الأميركية الثلاثاء مرور 36 إعصارًا في ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما. 
     
وأعلن تسجيل الكثير الأضرار المادية أبرزها تساقط أشجار وأعمدة كهرباء وتضرر بنايات. 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً