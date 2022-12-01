مبادرة ألمانية-نروجية في حلف الأطلسي لحماية البنى التحتية البحرية بعد تفجيرات خطّي أنابيب نورد ستريم

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أطلق المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور مبادرة داخل حلف شمال الأطلسي لتعزيز حماية البنى التحتية البحرية، وذلك بعد التفجيرات التي استهدفت في أيلول خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق.وخلال جلسة نقاش أمام الصحافيين في برلين شارك فيها أيضاً ستور، أعلن شولتس أنهم بصدد مطالبة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بإنشاء هيئة تنسيق لحماية البنى التحتية البحرية.وحذّر شولتس من أنّ هذه المبادرة تظهر "بوضوح" أنّنا نأخذ حماية بنانا التحتية على محمل الجدّ وأنّه لا يمكن لأحد أن يعتقد أنّه ستبقى هناك هجمات دون عواقب.ورأى رئيس الوزراء النروجي بدوره أن هذه البنى التحتية هي شرايين الاقتصاد الحديث، وقد ناقشت ألمانيا والنروج في الأسابيع الأخيرة كيف يمكننا تعزيز أمنها.وفي 26 أيلول، رصدت أربع عمليات تسرّب في خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهام الدنماركية: اثنان منهما في المنطقة الاقتصادية السويدية والآخران في المنطقة الاقتصادية الدنماركية.ويقع خطّا أنابيب نورد ستريم اللذان يربطان روسيا بألمانيا في قلب التوترات الجيوسياسية منذ سنوات. وتصاعدت هذه التوتّرات إثر الغزو الروسي لأوكرانيا وقرار موسكو قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا.ورجّحت السلطات القضائية الدنماركية والألمانية والسويدية أن تكون عمليات التسرّب في خطّي الأنابيب تخريبة وناجمة عن تفجيرات، وفتحت تحقيقاً لجلاء ملابساتها.ونفت موسكو أيّ ضلوع لها في عمليات التخريب هذه واتّهمت لندن بالوقوف خلفها.