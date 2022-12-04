غارات على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل

الإعلان

أعلن سلاح الجوّ الإسرائيلي أنّه شنّ غارات جوّية ليل السبت الأحد على مواقع لحركة حماس الإسلاميّة في غزّة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة.وسقط صاروخ أُطلِق من غزّة في منطقة غير مأهولة في جنوب إسرائيل مساء السبت، من دون أن يتسبّب في إصابات أو أضرار، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.ولم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، لكنّ حركة الجهاد الإسلامي، أحد الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في قطاع غزّة، هدّدت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قياديّيها الخميس في جنين في شمال الضفّة الغربيّة المحتلّة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخيّة نحو إسرائيل من قطاع غزّة مساء أمس، استهدفت طائرات حربيّة إسرائيليّة ورشة لتصنيع وسائل قتاليّة تابعة لمنظّمة حماس الإرهابيّة تُشكّل موقعًا مركزيًّا لإنتاج معظم القذائف الصاروخيّة للحركة".وأضاف "كما استهدفت الطائرات نفقًا إرهابيًّا لحماس بجنوب قطاع غزّة".من جهتها، تحدّثت مصادر أمنيّة في غزّة عن غارتَين استهدفتا جنوب القطاع الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة، إحداهما على موقع تدريب عسكري في خان يونس، والأخرى في منطقة غير مأهولة قرب رفح.وذكرت مصادر طبّية فلسطينيّة أنّ هذه الضربات لم تُسفر عن إصابات.تأتي عمليّة إطلاق الصاروخ من القطاع، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش، بعد يوم على مقتل الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عامًا) برصاص القوّات الإسرائيليّة عند مدخل مدينة نابلس في شمال الضفّة الغربيّة، في ظروف مُلتبسة.ففي حين قال حرس الحدود الإسرائيليّون إنّه حاول طعن أحد عناصرهم، أفاد مسؤول فلسطيني بأنّه قُتِل خلال شجار.