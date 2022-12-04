أخبار دولية
04 كانون الأول 2022 - 10:02
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مقتل تسعة جنود في تشرين الثاني بانفجار عبوات ناسفة في مالي

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مقتل تسعة جنود في تشرين الثاني بانفجار عبوات ناسفة في مالي
Lebanon News
قُتل تسعة جنود ماليين في تشرين الثاني في انفجار عبوات ناسفة في وسط وجنوب البلاد، التي تشهد هجمات جهادية، على ما ذكر الجيش المالي على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
واوضح الجيش في بيان نشر على حساباته المختلفة وتم الاطلاع عليه أن القوات المسلحة المالية تعرّضت في تشرين الثاني 2022 لثلاث هجمات بعبوات ناسفة ما أسفر عن مقتل تسعة جنود من القوات المسلحة المالية أثناء القتال وجرح ثمانية وتضرر ثلاث سيارات.
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ووقعت الانفجارات في وسط البلاد، أحد مراكز أعمال العنف في الساحل وفي منطقة سيكاسو (جنوب) التي كانت نسبيًا بمنأى عن أعمال العنف أيضاً.
 
وتتعرض مالي، الغارقة في أزمة أمنية وسياسية، لهجمات جهادية متكررة منذ 2012.
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