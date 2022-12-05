أخبار دولية
05 كانون الأول 2022 - 09:55
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انقطاع الماء والكهرباء في مدن أوكرانية عدة جراء ضربات روسية

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انقطاع الماء والكهرباء في مدن أوكرانية عدة جراء ضربات روسية
Lebanon News
أدت سلسلة ضربات روسية على أوكرانيا اليوم، إلى انقطاع الكهرباء والمياه من جديد في مدن عدة في أنحاء البلاد، وفق ما أفادت السلطات.
      
وأعلن رئيس الإدارة العسكرية في كريفيي ريغ، في وسط أوكرانيا، أن "الكهرباء مقطوعة عن جزء من المدينة، والعديد من أجهزة التدفئة ومحطات الضخ متوقفة عن العمل".
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وأُبلغ عن انقطاع المياه في ميناء أوديسا الرئيسي في الجنوب، وعن  انقطاع الكهرباء عن جزء من مدينة سومي في الشمال الشرقي.
      
كما انقطعت الكهرباء في ميكولاييف في الجنوب، بحسب رئيس بلديتها أولكسندر سينكيفيتش. 
     
ودوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم، مع سقوط صواريخ روسية في جنوب البلاد فيما تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من تدمير صواريخ أخرى، وفقًا للسلطات المحلية والإقليمية. 
      
وأشار أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا في الجنوب إلى أن ما لا يقل عن "شخصين قتلا وآخرين جرحا" بعد أن أصابت الصواريخ منازل في قرية نوفوسوفيتشفا.
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