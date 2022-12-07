مقتل فلسطيني برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية

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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا قتل الأربعاء برصاص جنود اسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، بعد ما وصفه الجيش الاسرائيلي بأنه محاولة إطلاق نار على موقع عسكري.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شاب عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بلدة سلواد". وعرّفت الشاب بأنه مجاهد محمود حامد وعمره 32 عاما.وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده نفذوا مطاردة بعد إطلاق نار من سيارة على موقع عسكري بالقرب من مستوطنة عوفرا الإسرائيلية جنوب سلواد.وأضاف بيان للجيش "خلال المطاردة رصد المشتبه به الجنود ونزل من السيارة وأطلق النار عليهم، فرد الجنود بالذخيرة الحية وقاموا بتحييد المهاجم".وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في مكان الحادث جنودا اسرائيليين يتحلقون حول جثة على بعد أمتار من شاحنة بيضاء صغيرة.ولم يشر الجيش إلى إصابات في صفوفه.وهذه العملية هي الأحدث وسط تصاعد أعمال القتل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الجمعة إن واشنطن "تشعر بقلق عميق ازاء تصاعد العنف في الضفة الغربية".وقُتل ما لا يقل عن 147 فلسطينيا و26 إسرائيليا هذا العام في جميع أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل ومدينة القدس التي احتلت إسرائيل شطرها الشرقي وأعلنت ضمه.ويعيش ما يقدر بنحو 475 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلى جانب حوالي 2,9 مليون فلسطيني.