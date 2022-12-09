أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 08:13
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الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة على ايران الاثنين

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الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة على ايران الاثنين
Lebanon News
أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل لفرانس برس أن الاتحاد الأوروبي سيُدرج ثمانية أشخاص وكيانات إيرانية جديدة على قائمته السوداء للإجراءات التقييدية من أجل المعاقبة على تزويد روسيا بمسيّرات مستخدمة في الحرب في أوكرانيا.
 
وسيضيف الاتحاد الأوروبي أيضًا 20 شخصًا وكيانًا إيرانيًا إلى القائمة لمعاقبتهم على الانتهاكات الحقوقية في إيران خلال حملة قمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران في منتصف أيلول، بحسب المصادر نفسها.
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وسيتمّ التصديق على العقوبات الجديدة المُعدّة في بروكسل الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثمّ نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
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