الاتحاد الاوروبي سيفرض عقوبات جديدة على ايران الاثنين

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أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل لفرانس برس أن الاتحاد الأوروبي سيُدرج ثمانية أشخاص وكيانات إيرانية جديدة على قائمته السوداء للإجراءات التقييدية من أجل المعاقبة على تزويد روسيا بمسيّرات مستخدمة في الحرب في أوكرانيا.وسيضيف الاتحاد الأوروبي أيضًا 20 شخصًا وكيانًا إيرانيًا إلى القائمة لمعاقبتهم على الانتهاكات الحقوقية في إيران خلال حملة قمع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران في منتصف أيلول، بحسب المصادر نفسها.وسيتمّ التصديق على العقوبات الجديدة المُعدّة في بروكسل الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثمّ نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.