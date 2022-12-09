أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 15:14
09/12/2022 15:14:00
الوضع اللبناني حضر في قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية-الصينية في الرياض
الوضع اللبناني حضر في قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية-الصينية في الرياض
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LBCI News Lebanon
باجتماع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وقمتين الاولى خليجية - صينية، والثانية عربية - صينية، إختُتِمت في الرياض، زيارة الأيام الثلاثة للرئيس الصيني، والتي شكّلت محط انظار الكثير من الدول والأطراف الفاعلة.
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