أخبار دولية
09 كانون الأول 2022 - 15:14
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الوضع اللبناني حضر في قمة مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية-الصينية في الرياض

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Lebanon News
باجتماع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وقمتين الاولى خليجية - صينية، والثانية عربية - صينية، إختُتِمت في الرياض، زيارة الأيام الثلاثة للرئيس الصيني، والتي شكّلت محط انظار الكثير من الدول والأطراف الفاعلة.
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