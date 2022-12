عملية بحث ليلية عن ناجين بعد انفجار أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في جزيرة جيرزي البريطانية (فيديوهات)

انفجار دمر مبنى سكنيا في جزيرة جيرزي البريطانية وأسفر عن سقوط ثلاثة قتلى

وأكدت كريستينا مور رئيسة حكومة جيرزي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار في سانت هيليير (جنوب الجزيرة)، بينما ما زال نحو عشرة أشخاص مفقودين. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتيل واحد.

وقال قائد فرق الإطفاء بول براون لصحافيين في الجزيرة ليل السبت الأحد إن "المنطقة مضاءة وفرق الإنقاذ تعمل ليلا، طوال الليل ولن نتوقف عن العمل حاليا"، بينما أكدت الشرطة أنه تم إخماد الحريق لكن فرق الإنقاذ تقوم "بعمل كبير" في الموقع، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ قد تستغرق بضعة أيام.



وترجح السلطات أن يكون تسرب للغاز هو سبب الانفجار الذي وقع حوالى الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) في عاصمة الجزيرة ميناء سانت هيليير الواقع في جنوبها.



وظهرت في لقطات لكاميرات مراقبة كرة من النار تجتاح المبنى الواقع على شاطئ البحر ثم دخان كثيف ينبعث من الموقع.



وأعلن قائد الشرطة المحلية روبن سميث أن "مبنى من ثلاثة طوابق انهار بالكامل". وكشف أن "هناك أضرارا أيضا لحقت بمبنى سكني مجاور مؤلف من شقق يجب على رجال الإطفاء جعله آمنا الآن"، مؤكدا أنه مشهد مخيف.



وأشار سميث إلى أن حصيلة الضحايا وعدد المفقودين الذين يجري البحث عنهم قد يرتفعان. ونقل شخصان إلى المستشفى.



وقال أنتوني أبوت الذي يسكن في مبنى مجاور، لشبكة "بي بي سي" إن نوافذ شقته تحطمت بفعل الانفجار. ولفت الى أن النيران كانت مشتعلة في كل مكان بالخارج، مشيرا الى "الأمر كان مرعبا لكننا محظوظون".



وأعلنت شركة "آيلاند إينرجي" مزودة جزيرة جيرزي بالغاز أنها تعمل مع إدارة الطوارئ لمعرفة ما حدث.



وكان السكان اتصلوا بإدارة الإطفاء واشتكوا من رائحة غاز، كما قال قائد الشرطة. وأضاف أنه تم إرسال خبراء للبحث عن أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.



وبعدما عبرت عن تعازيها لأهالي الضحايا، قالت رئيسة الحكومة أن إزالة الأنقاض قد تستغرق "بضعة أيام". وقالت: "سيستغرق الأمر بضعة أيام وسنُبقي الجميع على اطلاع دائم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان الاعتناء بالجميع".



وتم إجلاء نحو ثلاثين شخصا من المنطقة واستقبالهم في مقر بلدية سانت هيليير.



وهذه ثاني مأساة خلال أسبوع، تشهدها الجزيرة التي يعتمد اقتصادها على القطاع المصرفي والسياحة وصيد السمك.



فقد أنهى خفر سواحل جيرزي الجمعة عملية بحث استمرت يومين في البحر للعثور على ثلاثة بحارة مفقودين منذ غرق قاربهم على أثر اصطدامهم بعبارة صباح الخميس.



At least six flats are believed to have been destroyed at Haut du Mont after an explosion in Jersey's capital, St Helier, just before 4am.

Latest updates: https://t.co/sFYt1wweCE pic.twitter.com/FkKCpI2exX — ITV Channel News (@ITVChannelTV) December 10, 2022

3 dead and 12 missing in Jersey explosion- my thoughts with those effected . Some very serious issues to address in respect to the visit by the fire service in regard to smell of gas in the bourse before the explosion . pic.twitter.com/LNFURbkOkH — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) December 10, 2022