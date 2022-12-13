الكرملين: على اوكرانيا التنازل عن الاراضي التي ضمتها روسيا قبل أي محادثات سلام

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أكد الكرملين أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".ورأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان.وأوضح أن هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراض جديدة، مشيراً إلى استحالة أي تقدم دبلوماسي طالما أن كييف لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار.وأشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.