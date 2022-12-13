أخبار دولية
13 كانون الأول 2022 - 10:37
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الكرملين: على اوكرانيا التنازل عن الاراضي التي ضمتها روسيا قبل أي محادثات سلام

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الكرملين: على اوكرانيا التنازل عن الاراضي التي ضمتها روسيا قبل أي محادثات سلام
Lebanon News
أكد الكرملين أن على أوكرانيا التنازل عن الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها قبل الشروع في أي مفاوضات دبلوماسية، في رده على اقتراح فولوديمير زيلينسكي بتنظيم "قمة صيغة السلام العالمي".
 
ورأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن على الجانب الأوكراني أن يدرك الحقائق التي جرت في الميدان.
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وأوضح أن هذه الحقائق تظهر أن روسيا الاتحادية تملك أراض جديدة، مشيراً إلى استحالة أي تقدم دبلوماسي طالما أن كييف لا تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار.

وأشار بيسكوف إلى أن سحب روسيا لقواتها من أوكرانيا قبل عيد الميلاد أمر "غير وارد"، في رده على طلب آخر قدمه زيلينسكي الاثنين خلال مداخلة عبر الفيديو أمام مجموعة السبع.
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