تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً.. وحي الطريف في الدرعية بالرياض شاهد على ذلك

خلف هذه الأسوار والجدران التي مزّق التاريخ الحافل بالأحداث بعضا من أجزائها، قصة نشأة بلد أصبح يعرف باسم المملكة العربية السعودية.في العام ١٧٢٧ نشأت الدولة السعودية الأولى على يد الأمير محمد بن سعود الذي أصبح يلقّب فيما بعد بالإمام.