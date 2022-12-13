أخبار دولية
13 كانون الأول 2022 - 15:00
13/12/2022 15:00:00
تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً.. وحي الطريف في الدرعية بالرياض شاهد على ذلك
تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً..
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LBCI News Lebanon
خلف هذه الأسوار والجدران التي مزّق التاريخ الحافل بالأحداث بعضا من أجزائها، قصة نشأة بلد أصبح يعرف باسم المملكة العربية السعودية.
في العام ١٧٢٧ نشأت الدولة السعودية الأولى على يد الأمير محمد بن سعود الذي أصبح يلقّب فيما بعد بالإمام.
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