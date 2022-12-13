أخبار دولية
13 كانون الأول 2022 - 15:00
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تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً.. وحي الطريف في الدرعية بالرياض شاهد على ذلك

تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الرياض, الدرعية, حي الطريف,المملكة السعودية,تاريخ المملكة السعودية يمتد عميقاً..
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Lebanon News
خلف هذه الأسوار والجدران التي مزّق التاريخ الحافل بالأحداث بعضا من أجزائها، قصة نشأة بلد أصبح يعرف باسم المملكة العربية السعودية.

في العام ١٧٢٧ نشأت الدولة السعودية الأولى على يد الأمير محمد بن سعود الذي أصبح يلقّب فيما بعد بالإمام.
 
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