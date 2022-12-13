السودان والإمارات يوقعان اتفاقية بقيمة ستة مليارات دولار لإنشاء ميناء على البحر الأحمر

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وقّع السودان الثلاثاء اتفاقية بقيمة ستة مليارات دولار مع تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار، لإنشاء ميناء أبو عمامة الجديد الذي يضمّ منطقة اقتصادية، على البحر الأحمر.وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم خلال حفل التوقيع، إن "تكلفة المشروع تبلغ ستّة مليارات دولار... وسيعطي دفعة قوية للاقتصاد السوداني ويعود بفوائد لا حصر ولا عد لها على البلاد"، وفق ما جاء على وكالة السودان للأنباء.وميناء أبو عمامة الذي سيُشيَّد شمال ميناء بورتسودان الذي تمرّ عبره الغالبية العظمى من واردات البلاد وصادرات النفط من جنوب السودان ، سيضمّ "منطقة صناعية وأخرى سياحية ومطارًا دوليًا... ومحطة كهرباء بجانب زراعة 400 ألف فدان" (نحو 162 ألف هكتار)، وفق إبراهيم.ومجموعة موانئ أبوظبي مملوكة بمعظمها لشركة "القابضة" (ADQ)، وهي صندوق سيادي في أبوظبي، بينما شركة إنفيكتوس للاستثمار يديرها أسامة داوود عبداللطيف وهو رئيس مجلس إدارة شركة دال، أكبر مجموعة خاصة في السودان.من جانبها، أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتفاقية "تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان".وتأتي الاتفاقية بعد أسبوع من توقيع العسكريين الحاكمين في السودان في الخامس من كانون الأول، اتفاقًا إطاريًا مع القادة المدنيين، من شأنه أن يُخرج البلاد من الأزمة التي غرق فيها منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول 2021 على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب اطاحة عمر البشير عام 2019.ووصفت وكالة أنباء الإمارات السودان بأنه "شريك تجاري رئيسي" لدولة الإمارات العربية المتحدة مشيرةً إلى أن الصادرات الإماراتية إلى السودان بلغت 1,14 مليار دولار عام 2020، فيما وصلت صادرات السودان إلى الإمارات إلى 1,86 مليار دولار عام 2020.