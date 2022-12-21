أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 02:47
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زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء ويلقي كلمة أمام الكونغرس

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زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء ويلقي كلمة أمام الكونغرس
Lebanon News
يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسمكي الأربعاء في البيت الأبيض قبل أن يلقي هذا الأخير كلمة أمام الكونغرس على ما أعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان.
 
وبمناسبة أول زيارة خارجية لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على بلاده، أشارت الناطقة إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة كبيرة جديدة لأوكرانيا التي ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة. وأكدت كارين جان-بيار أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف "طالما اقتضت الضرورة.
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