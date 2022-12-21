زيلينسكي يلتقي بايدن الأربعاء ويلقي كلمة أمام الكونغرس

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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسمكي الأربعاء في البيت الأبيض قبل أن يلقي هذا الأخير كلمة أمام الكونغرس على ما أعلنت الناطقة الرئاسية الأميركية كارين جان-بيار في بيان.وبمناسبة أول زيارة خارجية لزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على بلاده، أشارت الناطقة إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة كبيرة جديدة لأوكرانيا التي ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة. وأكدت كارين جان-بيار أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف "طالما اقتضت الضرورة.