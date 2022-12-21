وزير الخارجية الإيراني يؤكد إجراء "حديث ودي" مع نظيره السعودي

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أعلن وزير الخارجية الإيراني أنه أجرى "حديثا وديا" مع نظيره السعودي على هامش قمة إقليمية عقدت في الأردن.ولفت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عبر تويتر إلى أنه حضر مؤتمر بغداد- 2 في الأردن لنؤكد دعمنا للعراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة أيضا للحدث الحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عمان، قطر، العراق، والكويت والسعودية.وكشف في تغريدته المنشورة بالعربية أن الوزير السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد له استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.ومثّل كل من أمير عبد اللهيان وبن فرحان بلده في مؤتمر "بغداد 2" الذي استضافه الأردن بمشاركة العراق ودول الجوار، إضافة الى فرنسا.