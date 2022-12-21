أخبار دولية
21 كانون الأول 2022 - 15:35
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طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في افغانستان ودول تدين

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Lebanon News
حظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان يتفاعل... 


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