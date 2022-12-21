طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في افغانستان ودول تدين

21 كانون الأول 2022 - 15:35 21/12/2022 15:35:14

طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء

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LBCI News Lebanon

حظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان يتفاعل...





ادانة دولية، واخراج للطالبات من السكن الجامعي بالقوة.