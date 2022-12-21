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21 كانون الأول 2022 - 15:35
21/12/2022 15:35:14
طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في افغانستان ودول تدين
طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء
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LBCI News Lebanon
حظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان يتفاعل...
ادانة دولية، واخراج للطالبات من السكن الجامعي بالقوة.
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