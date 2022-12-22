زيلينسكي أمام الكونغرس: المساعدة الأميركية لأوكرانيا استثمار في الامن العالمي

زيلينسكي يقدّم للكونغرس الأميركي علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة

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LBCI News Lebanon





وقال زيلينسكي، مخاطباً أعضاء الكونغرس بمجلسيه: "أودّ أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون تقديمها لاحقاً".

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وأكد أن أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، مشددا على أنهم يديرونها بأكثر الطرق مسؤولية. أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب ألقاه في واشنطن أمام الكونغرس الأميركي، أنّ المساعدة التي تقدّمها الولايات المتّحدة لبلاده للتصدّي لـ"الغزو الروسي ليست صدقة بل هي "استثمار" في الأمن العالمي.وقال زيلينسكي، مخاطباً أعضاء الكونغرس بمجلسيه: "أودّ أن أشكركم، أن أشكركم جزيل الشكر، على المساعدة المالية التي قدّمتموها لنا والتي قد تقرّرون تقديمها لاحقاً".وأكد أن أموالكم ليست صدقة، إنّها استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية، مشددا على أنهم يديرونها بأكثر الطرق مسؤولية.

ايضا، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تستسلم أبداً، مؤكدا أن بلاده حيّة وتقاتل.



وقدّم الرئيس الأوكراني إلى الكونغرس الأميركي في ختام الخطاب علماً أوكرانياً جلبه معه من أرض المعركة.



ولفت إلى أن هذا العلم هو هدية من العسكريين الأوكرانيين الذين يقاتلون على خط الجبهة في باخموت.