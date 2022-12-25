أخبار دولية
25 كانون الأول 2022 - 06:48
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الأردن يحبط محاولة إدخال نحو الف كيلوغرام من المخدرات من العراق

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الأردن يحبط محاولة إدخال نحو الف كيلوغرام من المخدرات من العراق
Lebanon News
أعلنت السلطات الأمنية الأردنية في بيان الأحد إحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي العراقية وضبط ما يعادل ألف كيلوغرام من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة في شاحنتين تحملان عجينة التمر.
 
ونقل البيان عن مصدر في دائرة الجمارك العاملة في مركز حدود الكرامة مع العراق، قوله ان "كوادرالجمارك الأردنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أحبطت أكبر وأضخم عملية تهريب مخدرات لستة ملايين حبة من الكبتاغون يعادل وزنها ألف كلغ".
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واضاف انه "بعد عملية تفتيش دقيقة لشاحنتين مبردتين تحملان لوحات اجنبية وجدت الحبوب مخبأة ضمن شحنة كراتين تحوي عجينة التمر". واوضح المصدر انه "عثر على ما يقارب 509 كلغ من حبوب الكبتاغون في الشاحنة الأولى وما يقارب 483 كلغ من الكبتاغون في الشاحنة الثانية".
 
ونقل البيان عن مدير عام الجمارك الأردنية اللواء جلال القضاة قوله ان "الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بكافة الإمكانيات على تجفيف منابع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية وضرب أوكار تجار السموم ومروجيها".
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