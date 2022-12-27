أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 07:22
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جيش سيول يعتذر على عدم إسقاط المسيرات الكورية الشمالية

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جيش سيول يعتذر على عدم إسقاط المسيرات الكورية الشمالية
Lebanon News
إعتذر الجيش الكوري الجنوبي الثلاثاء لفشله في إسقاط خمس مسيرات كورية شمالية عبرت الحدود المشتركة بين البلدين بعدما واجه إنتقادات واسعة بسبب عدم جهوزيته.
     
ودفعت عملية التوغل الإثنين سيول إلى إطلاق عيارات تحذيرية ونشر مقاتلات في الجو ومروحيات هجومية لإسقاط المسيرات التي حلقت إحداها قرب العاصمة.
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان: "في الأمس، غزت خمس مسيرات تابعة للعدو المجال الجوي لكوريا الجنوبية ورصدها جيشنا وتعقبها، لكننا نعتذر لعدم تمكننا من إسقاطها".
    
ويبدو أن جميع المسيرات عادت إلى الشطر الشمالي رغم عملية مطاردة إستمرت خمس ساعات.
 
     
 
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