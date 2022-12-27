أخبار دولية
27 كانون الأول 2022 - 11:34
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الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف الأربعاء رحلاتها الى تيغراي

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الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف الأربعاء رحلاتها الى تيغراي
Lebanon News
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها ستستأنف الاربعاء رحلاتها التجارية الى تيغراي، بعد توقف استمر 18 شهرا بسبب النزاع الدامي في هذه المنطقة بشمال إثيوبيا.
 
ويأتي ذلك غداة زيارة قام بها وفد من الحكومة الاثيوبية لعاصمة المنطقة ميكيلي، علما بأنها الزيارة الرسمية الأولى منذ أكثر من عامين وتشكل مرحلة أساسية في عملية السلام التي بدأت في تشرين الثاني.
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وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الإثيوبية الوطنية مسفين تاسو في بيان: "نحن مسرورون حقا لاستئناف رحلاتنا الى ميكيلي".
 
ورأى أن معاودة هذه الرحلات تتيح جمع شمل العائلات وتسهل عودة الأنشطة التجارية وتمنح دفعا للتدفق السياحي وتؤمّن فرصا أخرى نادرة ستخدم المجتمع.
 
وأوردت أكبر شركة طيران في إفريقيا أنها ستقوم بتسيير رحلات يومية الى تيغراي، على أن تزيد من وتيرتها بحسب الطلب.
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