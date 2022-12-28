أخبار دولية
28 كانون الأول 2022 - 02:06
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مخاوف من أن يكون متطرفون يمينيون وراء تخريب محطات كهرباء في الولايات المتحدة

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مخاوف من أن يكون متطرفون يمينيون وراء تخريب محطات كهرباء في الولايات المتحدة
Lebanon News
أثارت عمليات تخريب أربع محطات فرعية لتوليد الكهرباء في ولاية واشنطن خلال نهاية الأسبوع مخاوف من حملة يقف وراءها متطرفون يمينيون لبث الفوضى على مستوى البلاد.
 
ولم تقدم الشرطة المحلية الثلاثاء أي معلومات عمن تشتبه في مسؤوليته عن عمليات التخريب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 14 ألف شخص خلال عيد الميلاد في تاكوما، وهي منطقة ساحلية جنوب سياتل.
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وكانت "شركة تاكوما للمرافق العامة" التي تملك إثنتين من المحطات المستهدفة قد أفادت الأحد في بيان بأن أجهزة الأمن الفدرالية حذرتها أوائل كانون الأول بشأن تهديدات تتعلق بشبكتها الكهربائية.
 
وقال مكتب شرطة مقاطعة بيرس الأحد إنه يحقق في الواقعة، مضيفًا في بيان أنه على دراية بحوادث مماثلة في أماكن أخرى في واشنطن وأوريغون ونورث كارولينا.
     
وتأتي هذه الأفعال في أعقاب تحذيرات لمسؤولين أميركيين من أن النازيين الجدد الذين يهددون بإشعال حرب عرقية قد يكونون وراء إستهداف البنية التحتية للكهرباء.
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