تدهور صحة البابا السابق بنديكتوس

الإعلان

أعلن البابا فرانسيس الأربعاء أن سلفه بنديكتوس السادس عشر البالغ من العمر 95 عامًا "يعاني من مرض خطير" وأنه يصلي من أجل البابا السابق الذي أحدثت استقالته لأسباب صحية مفاجأة في العالم عام 2013.قال البابا في نهاية جلسته الأسبوعية العامة "أود أن أطلب منكم جميعًا أن تصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخري بنديكتوس ... لأنه يعاني من مريض شديد، وأن تدعوا الرب لمواساته وشد عزيمته".بدوره، أكد الفاتيكان في بيان أن "حدث تدهور في الساعات القليلة الماضية (في صحة بنديكتوس) بسبب تقدمه في السن. ما زال الوضع تحت السيطرة في الوقت الحالي، والأطباء يتابعونه باستمرار".