منظمة الصحة العالمية تحذر من دفعة ملوثة لدواء يستخدم في علاج السرطان في لبنان واليمن

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أصدرت منظمة الصحة العالمية تنبيها بشأن وجود دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ في إقليم المنظمة لشرق المتوسط، مشيرة إلى أنه تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء.وبينت المنظمة أن السلطات الصحية في البلدين أجرت إختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الإختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية، وهو ما يدل على تلوث المنتجات.وشددت المنظمة على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى، وعلى ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخصين، والتحقق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.