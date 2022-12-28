الجزائر تقرر منح التأشيرات لدى الوصول لتشجيع السياحة في الصحراء

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أعلنت الجزائر عن تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين الراغبين في زيارة الصحراء في جنوب البلاد، بحيث يمكن دخول البلاد بدون الحاجة إلى طلب تأشيرة من السفارات والقنصليات، بحسب ما أورد بيان لوزارة الداخلية الأربعاء.وجاء في البيان "تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم الى المنافذ الحدودية المطارات والمعابر البرية عوضا عن ترتيبات التأشيرة العادية".واوضح البيان أن القرار يتعلق بالسياح الوافدين بواسطة الوكالات السياحية الجزائرية ويهدف إلى "ترقية السياحة الصحراوية".