أخبار دولية
03 كانون الثاني 2023 - 00:42
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انتشار الكوليرا يدفع ملاوي إلى إبقاء المدارس مغلقة حتى إشعار آخر!

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انتشار الكوليرا يدفع ملاوي إلى إبقاء المدارس مغلقة حتى إشعار آخر!
Lebanon News
ستظلّ المدارس في أكبر مدينتَين في ملاوي مغلقة حتّى إشعار آخر بسبب تفشّي وباء الكوليرا الذي يؤثّر في البلاد، حسبما أعلنت الحكومة. 
      
وأوضحت وزيرة الصحّة أنّ إغلاق المدارس الابتدائيّة والثانويّة "سببه الزيادة الأخيرة والمستمرّة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا والوفيات" الناجمة من المرض.
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وأشارت إلى أنّ العودة إلى المدارس أرجئت أسبوعين على الأقلّ في العاصمة ليلونغوي ومدينة بلانتير الجنوبيّة، فيما كان مقرّرًا أن يستأنف الطلاب الدراسة الثلاثاء.
     
وقالت الوزيرة انّ هذا الإعلان "المتأخّر" قد "اتُّخذ حصرًا من أجل صحّة طلّابنا".
      
وسجّلت الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب إفريقيا زهاء 18 ألف إصابة بالكوليرا و595 وفاة منذ آذار. ووفقًا لمنظّمة الصحّة العالميّة، يتعلّق الأمر بأكبر تفشٍّ لهذا المرض في البلاد منذ عشر سنوات.
      
والكوليرا مرض ينتقل عبر شرب مياه أو تناول طعام ملوّث ببكتيريا وعادةً ما يسبّب الإسهال والقيء ويمكن أن يكون خطرًا جدًا على الأطفال. 
      
وفي أيلول، أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة "زيادةً مقلقة" في الكوليرا في كلّ أنحاء العالم، بعد سنوات من تراجع هذا المرض، وقد أضيف تغيّر المناخ إلى العوامل المعتادة التي تُسهّل انتشاره مثل الفقر والصراعات.
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