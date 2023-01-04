بايدن يستقبل في البيت الأبيض الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الياباني

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يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 13 كانون الثاني الحالي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمّة سيبحث خلالها الزعيمان عدداً من الملفّات الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية الثلاثاء.وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إنّ "الرئيس بايدن يتطلّع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض يوم الجمعة 13 كانون الثاني/يناير لتعميق العلاقات بين حكومتينا واقتصادينا وشعبينا".وأضافت أنّ الزعيمين سيبحثان في قمّتهما سلسلة من الملفّات الساخنة، من بينها خصوصاً كوريا الشمالية والصين وأوكرانيا والاقتصاد والتغيّر المناخي.وأوضحت المتحدّثة أنّ بايدن وكيشيدا عملا خلال العام الماضي "سوياً بشكل وثيق لتحديث التحالف بين الولايات المتّحدة واليابان"، بما في ذلك عبر "تعميق التعاون بين البلدين في مجال التقنيات المتطوّرة".ولفتت إلى أنّ الزعيمين عملا أيضاً من أجل أن تكون "منطقة المحيطين الهادئ والهندي منطقة حرّة ومفتوحة".وبحسب البيان فإنّ الرئيس الأميركي سيعرب خلال القمّة عن دعمه لتولّي اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وكذلك أيضاً للمقعد غير الدائم الذي شغلته لتوّها في مجلس الأمن الدولي لولاية تستمرّ عامين.