أخبار دولية 04 كانون الثاني 2023 - 09:08 04/01/2023 09:08:00 قصر باكنغهام يقف امام امتحان الرأي العام في تصريحات غزت الاعلام الغربي

مقتطف من مقابلة مع الأمير هاري يثير ضجة كبيرة بين البريطانيين

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LBCI News Lebanon

مرة جديدة يقف قصر باكنغهام امام امتحان الرأي العام في تصريحات غزت الاعلام الغربي.



الجميع يعلم ان علاقة الامير هاري بالعائلة المالكة ليست على ما يرام والجميع يعلم ان هاري اتخذ القرار بنفسه بالابتعاد عن العائلة المالكة. الإعلان

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