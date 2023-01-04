أخبار دولية
04 كانون الثاني 2023 - 09:08
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قصر باكنغهام يقف امام امتحان الرأي العام في تصريحات غزت الاعلام الغربي

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Lebanon News
مرة جديدة يقف قصر باكنغهام امام امتحان الرأي العام في تصريحات غزت الاعلام الغربي. 

الجميع يعلم ان علاقة الامير هاري بالعائلة المالكة ليست على ما يرام والجميع يعلم ان هاري اتخذ القرار بنفسه بالابتعاد عن العائلة المالكة.
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