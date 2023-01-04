سنتكوم: صاروخان يستهدفان قاعدة للتحالف الدولي في شرق سوريا

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إستهدف صاروخان صباح الأربعاء قوات التحالف الدولي في شرق سوريا من دون أن يوقعا خسائر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، بينما إتهم المرصد السوري مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف الهجوم.وجاء الهجوم غداة إحياء إيران وحلفائها الذكرى الثالثة لإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.وقال الجيش الأميركي في بيان: "إستهدف صاروخان قوات التحالف في موقع دعم تتخذه داخل حقل كونيكو للغاز قرابة الساعة التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (6:00 ت غ)."ولم يسفر الهجوم وفق البيان عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو في ممتلكات التحالف.