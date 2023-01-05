النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم

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LBCI News Lebanon

أرجأ مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.





وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنّها باءت كلّها بالفشل إذ لم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.