أخبار دولية
05 كانون الثاني 2023 - 01:18
Back

النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم

النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس مجلس, انتخاب,النواب الأميركيون,النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم
episodes
النواب الأميركيون يفشلون لليوم الثاني في انتخاب رئيس لمجلسهم
Lebanon News
أرجأ مجلس النواب الأميركي الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.
 
     
وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت الثلاثاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت الأربعاء لكنّها باءت كلّها بالفشل إذ لم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي إذ إنّ هؤلاء ظلّوا على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً