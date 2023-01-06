أخبار دولية
06 كانون الثاني 2023 - 07:53
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مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له...وجلسة جديدة مرتقبة اليوم

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Lebanon News
من المقرر أن تستمر المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب الأمريكي لليوم الرابع، بعدما صوّت المشرعون على تأجيل الإجراءات مساء الخميس اثر هزيمة تاريخية في الاقتراع الحادي عشر للجمهوري كيفن مكارثي .
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