أخبار دولية
06 كانون الثاني 2023 - 07:53
06/01/2023 07:53:07
مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له...وجلسة جديدة مرتقبة اليوم
مجلس النواب الأميركي يفشل في انتخاب رئيس له...وجلسة جديدة مرتقبة اليوم
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LBCI News Lebanon
من المقرر أن تستمر المنافسة على مقعد رئيس مجلس النواب الأمريكي لليوم الرابع، بعدما صوّت المشرعون على تأجيل الإجراءات مساء الخميس اثر هزيمة تاريخية في الاقتراع الحادي عشر للجمهوري كيفن مكارثي .
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