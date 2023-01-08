أخبار دولية
08 كانون الثاني 2023 - 06:53
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عدد كبير من القتلى والجرحى في تصادم حافلتين في السنغال

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عدد كبير من القتلى والجرحى في تصادم حافلتين في السنغال
Lebanon News
لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 87  آخرين بجروح في حادث تصادم حافلتين قرب كافرين بوسط السنغال، كما أكد مسؤول في جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس.
 
ولفت مسؤول العمليات في جهاز الإطفاء الكولونيل شيخ إلى أنه كان حادثا خطرا، لافتا إلى أن هناك 125 ضحية توفي 38 منهم.
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