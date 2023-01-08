عدد كبير من القتلى والجرحى في تصادم حافلتين في السنغال

كم بلغ عددهم؟

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LBCI News Lebanon

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 87 آخرين بجروح في حادث تصادم حافلتين قرب كافرين بوسط السنغال، كما أكد مسؤول في جهاز الاطفاء لوكالة فرانس برس.



ولفت مسؤول العمليات في جهاز الإطفاء الكولونيل شيخ إلى أنه كان حادثا خطرا، لافتا إلى أن هناك 125 ضحية توفي 38 منهم.