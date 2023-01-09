كندا تدعم لولا وتندد باقتحام مقار السلطة في البرازيل

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دانت كندا بشدة الأحد اقتحام أنصار للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مقار السلطة في برازيليا، مؤكدة دعمها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسسات الديموقراطيّة في البرازيل.وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إن "احترام الحق الديموقراطي للناس أمر بالغ الأهمية في أي ديمقراطية، بما في ذلك بالبرازيل".وأضاف: "نؤكد مجددًا دعمنا الرئيس لولا"، منددًا بشدة بـ"أعمال العنف" التي ارتكبِت الأحد في العاصمة البرازيلية.وفي تغريدة منفصلة، نددت وزارة الخارجية بـ"الهجمات التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية في البرازيل".وقالت: "كندا تقف إلى جانب الشعب البرازيلي وحكومة الرئيس لولا. مؤسساتنا الديمقراطية هي في صلب مجتمعاتنا ويجب حمايتها".