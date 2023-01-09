أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 01:24
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كندا تدعم لولا وتندد باقتحام مقار السلطة في البرازيل

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كندا تدعم لولا وتندد باقتحام مقار السلطة في البرازيل
Lebanon News
دانت كندا بشدة الأحد اقتحام أنصار للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مقار السلطة في برازيليا، مؤكدة دعمها الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والمؤسسات الديموقراطيّة في البرازيل. 
 
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تغريدة إن "احترام الحق الديموقراطي للناس أمر بالغ الأهمية في أي ديمقراطية، بما في ذلك بالبرازيل".
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وأضاف: "نؤكد مجددًا دعمنا الرئيس لولا"، منددًا بشدة بـ"أعمال العنف" التي ارتكبِت الأحد في العاصمة البرازيلية.
     
وفي تغريدة منفصلة، نددت وزارة الخارجية بـ"الهجمات التي تهدف إلى تقويض الديمقراطية في البرازيل".
     
وقالت: "كندا تقف إلى جانب الشعب البرازيلي وحكومة الرئيس لولا. مؤسساتنا الديمقراطية هي في صلب مجتمعاتنا ويجب حمايتها". 
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