أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 14:31
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كفرون المتشحة بالسواد.. تتذكر ابنها وديع جورج وسوف في كل زاوية منها

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Lebanon News
من افرح الملايين وكان بالنسبة لكل من أحبه الرقم الأول فنيا وإنسانياً.. أصبح مكسور الجناحين بفقدان الضنى، وسلطانا آلمه سلطان الموت..
 
وما أصعب رؤية من تحب مجروحاً.
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