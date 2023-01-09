أخبار دولية
09 كانون الثاني 2023 - 14:31
09/01/2023 14:31:00
كفرون المتشحة بالسواد.. تتذكر ابنها وديع جورج وسوف في كل زاوية منها
كفرون المتشحة بالسواد..
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LBCI News Lebanon
من افرح الملايين وكان بالنسبة لكل من أحبه الرقم الأول فنيا وإنسانياً.. أصبح مكسور الجناحين بفقدان الضنى، وسلطانا آلمه سلطان الموت..
وما أصعب رؤية من تحب مجروحاً.
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