كفرون المتشحة بالسواد.. تتذكر ابنها وديع جورج وسوف في كل زاوية منها

كفرون المتشحة بالسواد..

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LBCI News Lebanon

من افرح الملايين وكان بالنسبة لكل من أحبه الرقم الأول فنيا وإنسانياً.. أصبح مكسور الجناحين بفقدان الضنى، وسلطانا آلمه سلطان الموت..

وما أصعب رؤية من تحب مجروحاً.