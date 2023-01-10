أخبار دولية
10 كانون الثاني 2023 - 06:32
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القضاء الإيراني يطلب من الشرطة التشدد بحق مخالفي قانون الحجاب

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القضاء الإيراني يطلب من الشرطة التشدد بحق مخالفي قانون الحجاب
Lebanon News
طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية الثلاثاء، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية إحتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.
   
وتشهد إيران منذ 16 أيلول إحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم إلتزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
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وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الإحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.
      
وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي: "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخرًا أمرًا بمعاقبة صارمة لكل مخالفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".
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