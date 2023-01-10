أخبار دولية
10 كانون الثاني 2023 - 10:41
Back

مقتل 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

مقتل 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون Lebanon, news ,lbci ,أخبار غاز أحادي أكسيد الكربون, التسمم, وفاة,الجزائر,مقتل 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
episodes
مقتل 17 شخصا في الجزائر بسبب التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون
Lebanon News
أعلنت الحماية المدنية الجزائرية وفاة 17 شخصا من جرّاء التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في البلاد خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية.
      
وعُثر على تسعة أشخاص من العائلة نفسها متوفين مساء الاثنين في منزلهم في بوسعادة التي تبعد حوالى 250 كيلومترا جنوب الجزائر العاصمة، بحسب ما نشرت الحماية المدنية على صفحتها على موقع فيسبوك.
الإعلان
      
وتتكون العائلة من الأب والأم وخمسة أولاد وضيفين.
      
كذلك، توفي زوجان وأطفالهم الأربعة في منزلهم ببلدية عين ولمان في ولاية سطيف (شمال الشرق) ليل الاثنين الثلاثاء جراء التسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من الموقد، وفقا للحماية المدنية. 
     
وتوفي شخصان آخران اختناقا بالغاز مساء الاثنين في مستغانم (شمال غرب)، بحسب المصدر نفسه.
      
ويدفع الانخفاض في درجات الحرارة المسجل في الأيّام الأخيرة في الجزائر السكان إلى اللجوء أكثر إلى أجهزة التدفئة، والتي غالبًا ما تعمل بالغاز أو الغاز أويل، مما يعرضهم  لمخاطر أحادي أكسيد الكربون، على الرغم من تحذيرات فرق الإغاثة. 
      
وتحذر الحماية المدنية من أن أحادي أكسيد الكربون هو غاز سامّ وغير مرئي وعديم الرائحة ويسبب الكثير من الوفيات في البلاد.
الإعلان
إقرأ أيضاً