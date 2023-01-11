أخبار دولية
11 كانون الثاني 2023 - 08:41
11/01/2023 08:41:24
تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول وأكثر من 20 إصابة
تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول وأكثر من 20 إصابة
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LBCI News Lebanon
نفذ انتحاري هجوما قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول ما أدى إلى سقوط 20 إصابة على الأقل، على ما افاد سائق وكالة فرانس برس.
وقال السائق جمشيد كريمي "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى" مضيفا "شاهدت رجلا يفجر نفسه".
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