رئيس الوزراء العراقي يجري زيارة رسمية إلى ألمانيا تركّز على ملف الكهرباء

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يجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة رسمية إلى ألمانيا ستركّز خصوصاً على قضايا الطاقة والكهرباء، وتوقيع مذكرة تفاهم للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني من مشاكل في العراق، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الخميس.وقال السوداني قبيل مغادرته بغداد الخميس على رأس وفد حكومي رفيع، إن الزيارة التي تستمر يومين ويلتقي خلالها المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين كبار، تتضمّن "بنوداً مهمة تتعلق بالكهرباء".وأوضح أنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع".وأضاف أن "المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة... وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية".كذلك، ستتطرق الزيارة إلى "محور التغيرات المناخية" و"المبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي"، وفق السوداني.