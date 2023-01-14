تركيا "ليست في موقع" يسمح لها بالمصادقة راهنا على انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي

الإعلان

أعلن إبراهيم قالن المستشار المقرّب من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت، انّ تركيا "ليست في موقع" يسمح لها بالمصادقة راهنا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.وقال "لسنا في موقع يسمح لنا بإرسال قانون التصديق إلى البرلمان، لدينا مشكلة حقيقية في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ النواب قد يقومون برفضه.وندّدت أنقرة الخميس بنشر مجموعة كردية في ستوكهولم مقطع فيديو يُظهر دمية تمثل إردوغان معلّقة من قدميها بحبل، ويصفه بأنّه "ديكتاتور".واستدعت وزارة الخارجية التركية الخميس السفير السويدي في أنقرة للاحتجاج على فيديو.