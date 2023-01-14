أخبار دولية 14 كانون الثاني 2023 - 14:39 14/01/2023 14:39:00 ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس...

ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس...

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ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس.



ادانات دولية، استدعاء سفراء وفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني. الإعلان

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