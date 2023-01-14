أخبار دولية
14 كانون الثاني 2023 - 14:39
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ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس...

ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس... Lebanon, news ,lbci ,أخبار علي رضا أكبري, حكم الإعدام,ايران ,ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس...
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Lebanon News
ايران تنفذ حكم الإعدام شنقا في الإيراني البريطاني علي رضا أكبري بتهمة التجسس.

ادانات دولية، استدعاء سفراء وفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني.
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