أخبار دولية
16 كانون الثاني 2023 - 03:01
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توجيه الاتهام إلى منفذ الهجوم في محطة غار دو نور الباريسية

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توجيه الاتهام إلى منفذ الهجوم في محطة غار دو نور الباريسية
Lebanon News
 وجهت إلى رجل تهمة محاولة القتل في فرنسا بعدما جرح سبعة أشخاص أحدهم إصابته خطرة الأربعاء في محطة غار دو نور في باريس للقطارات، وأودع الحبس الموقت الأحد.
 
ولم يتضح للمحققين حتى الآن الدافع وراء الهجوم على ما أفادت المدعية العامة لور بيكو.
 
ولم يكشف بعد رسميا عن هوية الرجل البالغ 31 عاما على ما أكدت المدعية العامة.
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وهو سيبقى محبوسا مع استمرار التحقيق.
 
ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى بعدما أصيب رصاص الشرطة لدى توقيفه إلا ان وضعه تحسن كثيرا لكي يحبس ويخضع لتحقيق رسمي.
 
ووقع الهجوم صباح الأربعاء في محطة غار دو نور للقطارات في باريس وهي من أكبر المحطات الأوروبية من حيث عدد الركاب.
     
ولم يستبعد المحققون أن يكون الرجل يعاني مشاكل نفسية.
 
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